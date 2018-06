Fans trinken Kneipen die Vorräte leer

Anzeige

Moskau.Beruhigende Nachrichten für Fußballfans bei der Weltmeisterschaft: Der Bier-Nachschub in den WM-Spielorten ist nach Angaben des russischen Brauereiverbandes sicher. Versorgungsprobleme seien nicht bekannt, teilte der Verband am Donnerstag in Moskau mit.

Bei Berichten über fehlendes Bier in einigen Kneipen handele es sichlediglich um Einzelfälle. Gaststätten in der russischen Hauptstadt und anderen Spielorten verzeichnen seit Beginn der Weltmeisterschaft einen ungewöhnlich starken Anstieg beim Bierverkauf.

Teilweise trinken die Fußballfans nach Darstellung einiger Gastronomen die Vorräte leer. „Es kommt in der ganzen Stadt vor“, sagte beispielsweise der Besitzer des Moskauer Pubs Jim & Jack’s.