Favoritenkreis ist überschaubar

„Uff! Endlich sind sie weg!“ So oder so ähnlich wird mit Sicherheit der eine oder andere Kreisligist gedacht haben, als der Aufstieg des FC Hundheim/Steinbach in die Landesliga unter Dach und Fach war. Gerade die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte haben in den letzten Jahren von den Hundheimern immer wieder die „Hütte“ richtig voll bekommen und werden dementsprechend nun froh sein, um eine erneute „Packung“ herum zu kommen.

Die Zahl der Titelfavoriten in der Kreisliga Tauberbischofsheim ist nach dem Aufstieg des FC Hundheim/St. nun in der Tat sehr überschaubar. Von der Konkurrenz auf das Favoritenschild gehoben werden in erster Linie der TSV Assamstadt und der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen. Diese beiden Vereine hatten in der Vorsaison die Plätze drei und zwei belegt und zudem noch das Pokalfinale bestritten. So gesehen kommt ihre Mit-Favoritenstellung nicht von ungefähr.

Ein Selbstläufer wird ein Spitzenplatz aber auch für die Favoriten auf keinen Fall. Der TSV Assamstadt muss auf einige altbewährte Kräfte verzichten, die ihre fußballerische Laufbahn nach der vergangenen Saison beendet haben. Und der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen wird unter Umständen wie schon viele Vereine vor ihm merken, dass die zweite Saison in einer Liga viel schwerer sein kann als die erste. Dennoch; Beide Teams sollten das Zeug dazu haben, in den Kampf um den Aufstieg eingreifen zu können.