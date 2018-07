Feste Entschlossenheit

Anzeige

Samara.Ein England, das Elfmeterschießen übersteht, kann auch Weltmeister werden – das ist die feste Überzeugung aller Three Lions. „Hier gibt es etwas zu gewinnen, und das wollen wir bald in beiden Händen halten“, tönte Abwehrchef John Stones vor dem WM-Viertelfinale heute (16 Uhr MESZ/ARD) in Samara gegen Schweden: „Ich will diesen Pokal gewinnen.“

Die feine britische Zurückhaltung ist spätestens nach dem ersten Sieg in einem WM-Elfmeterschießen gegen Kolumbien fester Entschlossenheit gewichen. „Zur Hölle mit jedem, der auf Zurückhaltung besteht“, schrieb der „Guardian“. Und Trainer Gareth Southgate sagte: „Ich will noch nicht nach Hause fahren. Wir wollen unsere Geschichte weiterschreiben.“

Euphorie in der Heimat

Auf der Insel ist die Euphorie greifbar. Aus den Pubs dröhnt der Song „Three Lions“ mit dem berühmten Refrain „Football’s Coming Home“. Londons Bürgermeister Sadiq Khan plant schon Public-Viewings am Trafalgar Square und Hyde Park für Halbfinale und Endspiel. Und obwohl laut „Daily Mail“ bis zu 5000 Pfund (rund 5600 Euro) für Schwarzmarkt-Tickets aufgerufen werden, sollen sich rund 5000 Fans auf den Weg nach Samara gemacht haben. Der „Telegraph“ frohlockte bereits, dort erwarte sie „Strand und billiges Bier“.