„Fußlümmelei“ als Epidemie

Anzeige

Menschen in Mannheim, München und Magdeburg dürften wie in Gwangju, Goyang , Gimpo (und natürlich millionenfach andernorts) heute auf der Mattscheibe verfolgen, ob sich die Deutschen oder Südkoreaner geschickter auf „Fußlümmelei“ verstehen. Bitte was, dürfte sich jetzt der eine oder die andere fragen. Zur Aufklärung: Hier soll vom „Hundstritt abgeschauten Spiel“ die Rede sein, das „zum Affen macht“ – wie noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über die von der Insel auf den Kontinent gekickte Sportart gelästert wurde.

Die bespöttelte „englische Krankheit“ erwies sich freilich schon bald als Epidemie. Dass ausgerechnet ein (Braunschweiger) Gymnasialprofessor, der Latein und Griechisch unterrichtete, in Deutschland das Spiel aller Spiele ins Rollen gebracht hat, ist mindestens so kurios wie die Kleiderregel: Auf dem Platz darf nur seinen Rock ( will heißen: Jackett) ablegen, wer ein wollenes Unterhemd trägt. Was für eine Vorstellung, wenn Boatengs (Körper-) Tattoos aus einem Mohair-Leibchen hervorblitzen würden.

Und angesichts so manch eines Getümmels vor einem der Tore, könnte man glatt glauben, dass wie in Pionierzeiten 15 Spieler zu einem Team gehören. Zehn Stürmer sollen anfänglich üblich gewesen sein. Wow!