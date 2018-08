FVR setzt auf Trainer-Trio

Anzeige

Dem FV Reichenbuch gelang als Meister der Kreisliga Mosbach der direkte Aufstieg in die Landesliga – und somit der größte Erfolg in der 70-jährigen Vereinsgeschichte.

Trainert wird die Mannschaft aus dem Mosbacher Stadtteil von drei Spielertrainern: Stürmer Sebastian Eiffler, Mittelfeldspieler Dominik Weber und Co-Trainer und Abwehrmann Sören Winter.

Eiffler übernimmt eine wichtige Rolle in der Mannschaft, die nur über wenige landesligaerfahrene Spieler verfügt. Er spielte schon in der Oberliga für die TSG Hoffenheim II und die Spvgg. Neckarelz. Zusammen mit Weber, der nach Stationen beim FV Lauda, FSV Hollenbach und der Spvgg. Neckarelz 2015 als Trainer an die Reichenbucher Höhe kam, will der 33-jährige seine Erfahrung an die anderen Spieler weitergeben.