Gegen den Fluch des zweiten Jahres

Anzeige

An Erfahrung verloren

Jetzt geht es um nichts anderes als um den Klassenerhalt im „verflixten“ zweiten Jahr nach dem Aufstieg der Grünbachtaler in die Landesliga. Aufgrund der Abgänge so erfahrener Spieler wie Christoph Schenk und Vedran Celiscak kann es nur von Vorteil sein, wenn Moschüring und Braun auf dem Spielfeld mitwirken, taktisch die Fäden ziehen und der jungen Mannschaft wertvolle Impulse verleihen können.

Hinsichtlich der Trainingsschwerpunkte ist das Aufgabenfeld des Duos klar abgegrenzt. Weil der Kader mit sechs Neuzugängen, darunter Christoph Markert aus der eigenen U19, in der Breite verstärkt wurde, erweitert sich auch der Spielraum für Einwechslungen.

Moschüring und Braun vertrauen auf eine identische Spielphilosophie, die von Anfang an Früchte tragen soll. Voller Trainingseinsatz und ein motiviertes Auftreten ihrer Schützlinge sind die besten Voraussetzungen, um sich für den Einsatz in der Startelf zu empfehlen. Beide Trainer zeigen sich überzeugt, mit homogenen, in sich gefestigten Auftritten möglichst rasch die „Schallgrenze“ von 40 Punkten zu erreichen, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Deshalb ist es für sie wichtig, den Start in die Runde nicht zu verschlafen, denn das Programm in den ersten Wochen hat es in sich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.08.2018