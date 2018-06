Geordneter Kontrollverlust

Anzeige

Plötzlich erklären Busfahrer geduldig den Weg, Russen, die einige Brocken Englisch können, bestellen Ägyptern ein Taxi und geben diesem mit auf den Weg, er solle bloß nicht auf die Idee kommen, „unsere Gäste“ abzuzocken.

In der Metro, wo sonst die Türen knallen und der Fahrtwind pfeift, tanzen und singen und umarmen sich die Menschen. Eine Moskauer Straße, die gar nicht als Fan-Feierzone deklariert worden war, wird ganz ohne zu fragen als solche genutzt, die Staatsmacht lässt die Massen gewähren, sie opfert kurzerhand das, was ihr heilig ist: den öffentlichen Raum. Die Menschen feiern das Chaos und dehnen die Regeln. Eine „gesamtgesellschaftliche Psychotherapie“ nennt es der russische Journalist Oleg Kaschin. Ein neues Russland?

Die karnevaleske Freiheit und eine zuweilen rührende Unbekümmertheit der Menschen erfüllt die Straßen und Plätze. Es sind aber stark konzentrierte Punkte in den Austragungsorten. Während auf dem Roten Platz verkleidete Kinder russische Fahnen schwenken und ihre Ballkünste vollführen, weist schon im Südwesten der Stadt nichts auf die WM hin.

Teil des Ausnahmezustands

Während die Peruaner in Saransk Vergleiche zwischen traditionellen mordwinischen und peruanischen Kleidern anstellen, sehen die Menschen in Orsk am Ural lediglich im Fernsehen die bunten WM-Bilder. Eine Realität fern von ihrer eigenen.

Die, die diese Realität – auf einen Monat beschränkt – leben können, in Moskau, in St. Petersburg, in Samara, sie wollen Teil dieses Ausnahmezustandes sein. Das Propagandaspektakel bietet eine Chance für den Austausch, wie es das bereits 1957 bei den Weltfestspielen und 1980 bei den Olympischen Spielen war. Es waren Treffen mit „dem Anderen“, ein Blick auf das Unbekannte, auf das „sie“. Neugierige Begegnungen, unsicher und distanziert.

Das, was sonst oft verwehrt wird, ist für kurze Zeit erlaubt. 1957 waren es zeitgenössische Theaterinszenierungen, Jazzabende, moderne Kunst. Jetzt sind es allabendliche Menschenansammlungen, die keiner staatlichen Genehmigung bedürfen. Auf der Straße begreifen die Menschen, dass der „Westen“, diese Bedrohung und Verehrung zugleich, dass das „sie“ kein unbeweglicher Monolith ist. „Sie“ sind Menschen, Individuen, die sich freuen. Es ist nicht viel, aber es ist etwas, das von dieser WM bleiben wird. Auch wenn die Staatspropaganda, wenn auch die zwei so fassungslosen Moderatoren schon bald wieder so etwas sagen dürften wie „Wir haben es ihnen gezeigt. Sie haben erlebt, wie es bei uns ist: alles bestens.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018