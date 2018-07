Anzeige

Dennoch umwittert sie etwas Unvollendetes. Denn den Titel hatten sie alle für realistisch und machbar erachtet.

Die Fans waren dennoch hochzufrieden mit dem Erreichten. In Brüssel gab es Autokorsos und Hupkonzerte sowie einen großen Empfang für die Mannschaft. Auf die Frage, ob er nicht lieber sofort in den Urlaub wolle, antwortete der Ex-Hamburger Vincent Kompany: „Die Leute wollen feiern und ein Bier trinken. Dafür brauchen sie uns, also kommen wir.“ Fast beschwörend sagte der Routinier in Richtung seiner jungen Mitspieler: „Wir haben eine Medaille für unser Land. Deshalb müssen wir zufrieden sein.“

Was den Belgiern Hoffnung macht: Die besten Spieler in Russland – Courtois (aktuell 26), De Bruyne, Hazard (beide 27) und Romelu Lukaku (25) – könnten altersmäßig 2022 in Katar noch dabei sein. Bei der Dreier-Abwehrkette, bestehend aus Toby Alderweireld (29), Kompany (32) und Jan Vertonghen (31), ist das dagegen fraglich. „Ich hoffe, dass eine gute Generation nachkommt“, sagte Courtois.

Southgate als Diplomat

In England waren sie nach dem vierten Platz weniger euphorisch. „Wir waren unter den besten vier Mannschaften, aber wissen, dass wir noch nicht zu den vier besten gehören“, sagte Trainer Gareth Southgate: „Wir hatten einen relativ komfortablen Weg ins Halbfinale. Wir müssen und werden uns noch viel verbessern.“

Nachdem Southgate alle sportlichen Fragen beantwortet hatte, wurde der „Messias mit der Anzugweste“ – eine Namensschöpfung der englischen Zeitung „Sun“ – auch noch zum politischen Botschafter. Nach vielen Verstimmungen zwischen England und Russland, Boykott-Forderungen und einem Reise-Verzicht aller Würdenträger bedankte er sich bei den WM-Gastgebern.

„Auf persönlicher Ebene hätten wir uns von den Menschen in Russland nicht willkommen geheißener fühlen können. Es war eine tolle Erfahrung für uns und sicher auch für unsere Fans“, erklärte der 47-Jährige. Die russischen Journalisten honorierten dies mit Applaus. Vor seiner Dankesrede hatte er sich kurz mit dem Verbandssprecher besprochen. Offizielle Reaktionen gab es zunächst keine. Es würde irgendwie zu Southgate passen, wenn er auch noch eine politische Entspannung zwischen beiden Ländern vorantreiben würde. dpa

