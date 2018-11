Glänzende spiegelglatte Torten

Ein „Flamingo“ steht auf einer Spiegeltorte. © Blatt

147 923 Beiträge finden sich im Internet-Netzwerk Instagram unter dem Stichwort „mirrorglaze“. Übersetzt bedeutet der Begriff „Spiegelglasur“. Bilder und Videos von Torten mit glatten, sich in allen Farben spiegelnden, Glasuren sind derzeit im Internet besonders beliebt.

Auch die Bäcker- und Konditormeisterin Claudia Blatt hat von dem Trend gehört. Sie ist als Tortendesignerin selbstständig und besitzt eine kleine Backstube in Riedstadt bei Darmstadt. Dort designt sie Aufträge für „Mottotorten“, gibt Kurse und schreibt einen Blog. Blatt weiß jedoch, dass Spiegelglasuren kein neues Phänomen sind. „Spiegelglasuren sind in den besseren Konditoreien schon immer Standard gewesen“, so Blatt.

Warum Spiegelglasuren in den sozialen Netzwerken einen solchen Aufwind erfahren, kann sich Claudia Blatt vorstellen: Diese sehen nämlich in der Herstellung, wenn man Glasur darüber laufenlässt, so spektakulär aus. Das eignet sich besonders gut für beliebte Fotos und Videos im Internet. Blatt: „Früher wurde in Backstuben nicht gefilmt.“ Außerdem sei es in der Konditorei ähnlich wie in der Mode. Es gebe immer wieder verschiedene Trends, die dann und wann wieder aufleben.

Zwei Millimeter dicke Schicht

Momentan beliebt seien vor allem Torten ohne Fondant, also ohne jenen formbaren Zuckerüberzug, wie er vor allem bei der Herstellung von Torten verwendet wird. So erfährt sie für ihren Kurs „Tolle Torten ohne Fondant“ gerade eine starke Nachfrage. Dort wird als Alternative zu Fondant auch die Spiegelglasur behandelt. Diese besteht im Grundrezept aus Gelatine, Wasser, Glucose, Zucker, Kondensmilch und Schokolade. Sie ist einfach herzustellen und lässt sich gut auf gefrosteten Torten und Törtchen verteilen. „Beachtet man ein paar Regeln, sind Spiegeltorten auch für Laien zu backen. Man muss sich nur dran trauen.“ Die Einhaltung der richtigen Temperaturen ist dabei zum Beispiel besonders wichtig. Durch die nur zwei Millimeter dicke Spiegelglasur ist der Geschmack angenehm schokoladig und gar nicht so süß. Auf ihrer Website „Motto-Torten.de“ finden sich zwei Spiegeltorten-Rezepte zum Selberbacken. pam

