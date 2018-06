Griezmanns PR-Desaster

Anzeige

Moskau.„Drama Queen“, „Zirkus“, „peinliche Maskerade“, „schlimmer als Kardashian“ – mit einer Mischung aus Fremdschämen und Spott fielen die Reaktionen auf die 30-minütige Selbstinszenierung von Frankreichs Fußballstar Antoine Griezmann (Bild) in einer TV-Sendung aus, in der er am Ende lediglich seinen Verbleib bei Atlético Madrid bekanntgab. Der Shitstorm in den sozialen Medien wie Twitter war ihm jedenfalls gewiss. „Griezmann ist ein Typ, der sich auch auf einen Kaktus setzen würde, um Aufmerksamkeit zu erzeugen“, war zu lesen.

Der EM-Torschützenkönig hatte vor dem Turnier extra einen 30-minütigen Clip („La Decisión“) drehen lassen, der am Donnerstag zwei Tage vor dem WM-Auftakt der Franzosen gegen Australien ausgestrahlt wurde. Zu sehen ist, wie Griezmann ein Tattoo bekommt, wie er vor dem Computer Fortnite spielt, wie er Popcorn isst oder wie er in seinem großen Haus eine Minute nachdenkt. „Was für eine sinnlose Zeitverschwendung“, postete ein Fan.

Spott der Fans

Eine Anlehnung an die gleichnamige TV-Inszenierung von Basketball-Star LeBron James, der 2010 seinen Wechsel von den Cleveland Cavaliers zu Miami Heat auf ähnliche Weise verkündet hatte, sollte es sein. Am Ende war es vielmehr ein reines PR-Desaster. „Schande Griezmann“, urteilte die in Barcelona erscheinende Zeitung „Sport“.