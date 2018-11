Heißluft spart Fett

Es ist ein Dilemma: Gutes Essen braucht Fett für Geschmack und Konsistenz. Doch treibt es die Kalorienzahl in die Höhe. Gerade Frittiertes steht zudem im Verdacht, krank zu machen. Beim starken Erhitzen von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, entsteht potenziell krebserregendes Acrylamid.

Wer ungern auf knusprig Frittiertes verzichtet, kann auf Heißluft-Fritteusen zurückgreifen. Diese benötigen deutlich weniger Fett. Zudem werden die Lebensmittel nicht so stark erhitzt. „Die Hitze wird besser verteilt“, sagt die Mannheimer Ernährungsberaterin Bettina Seydlitz. Das sei gesünder. In Heißluft-Fritteusen lassen sich problemlos Fleisch, Fisch, Gemüse und anderes zubereiten. Wie zum Beispiel Süßkartoffel-Pommes: Dazu einfach die gewünschte Menge Süßkartoffeln in gleichgroße Stifte schneiden und einen Esslöffel Öl auf die Pommes verteilen. Seydlitz empfiehlt Rapsöl oder Bio-Bratöl. Anschließend mit Stärke bedecken. Jetzt in die Heißluft-Fritteuse geben und eine halbe Stunde frittieren. Später nach Wunsch würzen und servieren. Bettina Seydlitz rät, das Gemüse vor dem Frittieren zu blanchieren. Damit nichts am Boden klebenbleibt, muss man während des Frittierens regelmäßig umrühren. zyl

