Wer Zuhause bleibt, kann die WM in vollen Zügen genießen. Deutschland-Trikot aus dem Schrank geholt, Grill angemacht, mit den Freunden vor dem Fernseher fiebern, jubeln und feiern.

Dass die dritte Halbzeit zusätzlich positive Auswirkungen auf die Stabilität unseres Rentensystems hat, gehört zu den oft unbeachteten Effekten des Welt-Turniers: Neun Monate nach der WM in Südafrika nahm die Geburtenrate signifikant zu; das Gleiche geschah nach der WM 2006 in Deutschland. Damals gab es in manchen Regionen fast 30 Prozent mehr Babys. Jogis Jungs haben also auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, so lange wie möglich in Russland zu bleiben, damit die Lust nicht unter einem frühen Ausscheiden leidet. Aber wir schweifen gewaltig ab.

Aus der Heimat kam die Frage, einmal zu erklären, wie das alles funktioniert, bei einer WM als Reporter zu arbeiten. Das machen wir natürlich gerne. Am Anfang steht der DFB. Der Deutsche Fußball-Bund sammelt alle Akkreditierungswünsche interessierter Journalisten und trifft in Absprache mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) eine Auswahl. Kriterien sind zum Beispiel die Auflage oder wie regelmäßig eine Zeitung in der jüngeren Vergangenheit bei Länderspielen vor Ort berichtet hat.