Horrorstart für Kolumbien

Saransk.Er kam mit bitterer Miene und ging mit hängendem Kopf. Vielleicht hatte Bayern-Star James Rodríguez den Horrorstart der kolumbianischen Nationalmannschaft in die Fußball-WM in Russland schon geahnt. Schließlich wusste der 26 Jahre alte WM-Torschützenkönig von 2014 längst, dass er nicht zur Startelf gehören würde. Was er dann auf der Bank miterlebte, war aber nicht nur für ihn schwer zu verkraften. „Normalerweise spielt man Elf gegen Elf. Aber wenn du schon nach wenigen Minuten einen Schlüsselspieler verlierst, dann wird es sehr schwierig“, klagte Kolumbiens Trainer José Pekerman nach der bitteren 1:2-Auftaktpleite gegen Japan am Dienstag in Saransk.

Bereits nach drei Minuten war das Konzept des 68 Jahre alten argentinischen Trainer-Routiniers Makulatur, als Carlos Sanchez wegen Handspiels die erste Rote Karte des Turniers sah. Der Mittelfeldspieler hatte sich in einen Schuss von Shinji Kagawa geworfen und damit eine klare Torchance verhindert. Der Dortmunder trat selbst an und verwandelte den Strafstoß sicher.

So lagen die Cafeteros schon nach fünf Minuten zurück und hatten einen Spieler weniger. Was für ein Fehlstart! „Die Rote Karte war fatal, das hat uns das Leben sehr schwergemacht. Japan hat das gut gemacht und die Situation gut ausgenutzt“, sagte Pekerman, dessen Team sich aber aufbäumte und Japan bis zur Pause in die Defensive drängte. Die Belohnung war das 1:1 noch vor der Pause durch einen direkt verwandelten Freistoß von James-Ersatz Juan Quintero (39.).