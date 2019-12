Der diesjährige Literaturnobelpreisträger Peter Handke hat bei seinem ersten offiziellen Nobelauftritt in Stockholm gereizt auf Fragen zu seiner umstrittenen Haltung zum Jugoslawien-Konflikt reagiert. Er ziehe das Toilettenpapier, das ihm jemand anonym geschickt habe, den „leeren Fragen“ von Journalisten vor, sagte der österreichische Schriftsteller am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Ich schreibe nicht mit Meinungen. Ich habe niemals eine Meinung gehabt, ich hasse Meinungen“, sagte der Schriftsteller an seinem 77. Geburtstag auf die Frage, ob er seine Ansichten zum Balkankonflikt geändert habe. Er möge Literatur, nicht Meinungen.

Handke hatte sich in dem Konflikt stark mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. Zur Nobelpreisvergabe am Dienstag sind Proteste in Stockholm geplant. Zur Frage zu einer möglichen Versöhnungsgeste sagte Peter Handke, er habe einen Freund in Bosnien gefragt, was er tun solle. Dieser Freund habe ihm gesagt: „Im Moment ist das nicht möglich.“ Er glaube nicht, dass ein Dialog möglich sei. Wenn jemand einen Rat habe, wie er den Protesten begegnen solle, dann nehme er ihn gern an. dpa (Bild: Wiklund/TT News Agency/AP/dpa)

