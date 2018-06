Im Rubel-Land

Anzeige

Besser 100 Freunde in der Welt als 100 Rubel in der Tasche, bescheinigt ein russisches Sprichwort. Eine Aussage, der wir ungeachtet des aktuellen Wechselkurses nur uneingeschränkt zustimmen können – 100 Rubel entsprechen zurzeit einem Gegenwert von 1,36 Euro. Wir haben uns nach zwei Wochen im Land weitgehend an die russische Währung gewöhnt, auch wenn man vor Überraschungen weiterhin nicht gefeit ist.

Glaubwürdigen Berichten zufolge kostet ein Bier im Restaurant zunächst akzeptable 200 Rubel, der Preis kann aber im gleichen Lokal beim gleichen Kellner im Laufe des Abends bis auf 350 Rubel steigen – nennen wir es einmal WM-Aufschlag. Ziemlich verrechnet hatte sich offenbar auch ein Hotel in Moskau, das einem Kollegen vor einigen Monaten über ein gängiges Buchungsportal während des Turniers ein Zimmer für umgerechnet 100 Euro am Tag verkaufte. Kurz vor WM-Start kam die merkwürdige Nachricht per Email: Das Hotel habe im Juni und Juli geschlossen, die Buchung müsse storniert werden. Nun ist die gleiche Zimmerkategorie allerdings für 500 Euro pro Nacht zu haben. Und wir wissen auch, warum der Begriff „Schnäppchen“ auf Russisch nicht existiert.

Generell ist das Preisniveau im WM-Gastgeberland aber passabel. Ein Abendessen bekommen WM-Touristen in einem Mittelklasse-Lokal für umgerechnet zwischen fünf und zehn Euro.