In der Geschmackshölle

Der von Will Smith geträllerte offizielle Soundtrack zum Turnier in Russland („Live It Up“) geht wenigstens noch als belangloser Popsong durch, aber auch einige andere äußerst fragwürdige künstlerische Koryphäen wollen bedauerlicherweise auf den WM-Zug aufspringen. Das bisherige Oeuvre von Pitbull besteht aus ein paar schwer verdaulichen Bumm-Bumm-Chart-Hits, in „Goalie Goalie“ unterbietet er dieses ohnehin überschaubare Niveau noch.

Im dazugehörigen Video sieht man den erfolgreichen Produzenten warum auch immer in einer Raumstation rappen. Man würde sich wünschen, er bliebe einfach dort.

Ein Plätzchen auf dem Mond oder irgendeinem anderen weit entfernten Planeten ist sicher auch noch für Andreas Gabalier frei. Der sadistische Pseudo-Gassenhauer „Jogi Jogi Jogi Löw“ vom selbst ernannten „Volksmusik-Rock-n-Roller“ klingt noch grausamer, als es sich liest. Da zieht es einem echt die Lederhose aus.

Minuten des schwer erträglichen Leidens beschert einem auch der WM-Beitrag von Pietro Lombardi, der durch die Casting-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ zu unberechtigter Halbprominenz gekommen ist. Er jedenfalls findet alles „Phänomenal“. Wir nicht.

Da wünscht man sich beinahe Michael Schanze zurück. Aber nur fast.