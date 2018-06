Iranerinnen dürfen ins Stadion

Anzeige

Teheran.Nach nationalen und internationalen Protesten haben die iranischen Behörden den Frauen im Land vorerst Zugang zum Fußballstadion gestattet. Laut der Nachrichtenagentur Isna gilt die Erlaubnis aber nur für das Public Viewing des WM-Spiels Iran gegen Spanien am Mittwoch. In den Stadien Azadi und Takhti in der Hauptstadt Teheran konnten Frauen auf der Familientribüne das Spiel auf einer großen Leinwand live verfolgen.

Es wäre das erste Mal seit der islamischen Revolution 1979, dass sich Frauen legal im Asadi-Stadion aufhalten. Frauenaktivisten zeigten sich jedoch zuversichtlich, dass dies der Beginn einer neuen Entwicklung sein könnte: „Wenn alles glatt laufen sollte, könnte dies ein Auftakt sein für die generelle Aufhebung des Stadionverbots für die Frauen“, sagte die Abgeordnete Tajebeh Siawoshi der Isna.

Auch das Public-Viewing-Verbot in Parks und anderen öffentlichen Anlagen wurde dem Bericht zufolge – zumindest für das Spiel gegen Spanien – aufgehoben. Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko am Freitag galt noch ein Verbot. dpa