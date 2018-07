James läuft Zeit davon

Anzeige

Moskau.Der Sonnyboy hat das Lachen verlernt. James Rodríguez, das strahlende Gesicht des kolumbianischen Fußballs, ist ausgerechet vor dem Achtelfinal-Spiel der Südamerikaner heute (20 Uhr MESZ/ARD) in Moskau gegen England wieder verletzt – Bluterguss in der rechten Wade. Der Einsatz des Mittelfeldspielers vom FC Bayern scheint ziemlich fraglich, ein ganzes Land bangt mit dem WM-Torschützenkönig von 2014. Das medizinische Team arbeite an einem „Wunder“, heißt es in den Medien.

Besonders bitter für Rodríguez: In München hatte sich der 26-Jährige unter Jupp Heynckes, der ihn für ein „fußballerisches Genie“ hält, in der Bundesliga-Rückrunde so richtig in WM-Form gebracht – mit starken Auftritten auch in der Champions League gegen die Ex-Kollegen von Real Madrid. Neben dem Franzosen Corentin Tolisso ist James der noch einzige im Turnier verbliebene Bayern-Profi.

Ist die WM gelaufen?

Nach zweitägigem Schweigen hatte der Verband eine Diagnose bekannt, aber keine Prognose abgegeben, ob Rodríguez spielen kann. Auch der Profi selbst äußerte sich nicht konkret zu seinen Aussichten. „Danke für eure Nachrichten. Sie sind eine große Unterstützung und positive Energie. Ich werde noch stärker zurückkommen“, twitterte James, der ansonsten in den sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, lediglich.