Japaner dank Fairplay im Achtelfinale

Anzeige

Wolgograd.Dank der Fairplay-Wertung und trotz einer Niederlage gegen Robert Lewandowskis Polen hat sich Japan als Gruppenzweiter zum dritten Mal für das WM-Achtelfinale qualifiziert. Die Asiaten unterlagen gestern in Wolgograd zwar mit 0:1 (0:0), profitierten aber vom Sieg Kolumbiens gegen Senegal im Parallelspiel (1:0). Die Japaner waren punkt- und torgleich mit den Afrikanern, hatten aber zwei Gelbe Karten weniger auf ihrem Konto. Sie dürfen nun sogar vom erstmaligen Einzug ins Viertelfinale träumen. Auf dem Weg dorthin wollen Shinji Kagawa und seine Teamkollegen am Montag in Rostow am Don England oder Belgien aus dem Weg räumen.

98. Länderspiel für Lewandowski

Jan Bednarek (59. Minute) bescherte vor 42 189 Zuschauern Polen mit dem ersten Sieg in Russland noch einen versöhnlichen Turnierabschluss. Schon bei ihren letzten Endrunden 2002 und 2006 hatten die Osteuropäer jeweils ihr letztes Spiel gewonnen und damit noch das schwächste Abschneiden bei einer WM abgewendet.