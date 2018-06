José Gimenez sorgt bei Uruguay für Erleichterung

Anzeige

Die deutlich besseren Chancen hatte Uruguay, doch vor allem Angreifer Luis Suárez vom FC Barcelona scheiterte drei Mal knapp. Allerdings zeigten sich die Südamerikaner zweikampfschwach und uninspiriert. „Einige Spieler haben nicht so gut gespielt, wie sie es können“, kritisierte Trainer Tabarez sein Team. Doch grundsätzlich zeigte er sich zufrieden: Wer gewinne, komme weiter. „Darum geht es.“ Ägypten hielt lange gut dagegen. „Sie waren sehr stark und haben gut verteidigt, aber wir haben sie nicht unterschätzt“, sagte Torschütze Gimenez. Mit einem weiteren Sieg am Mittwoch kann Uruguay wohl zum dritten Mal nacheinander ins WM-Achtelfinale einziehen. Ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag musste Salah, Afrikas Fußballer des Jahres, auf seine WM-Premiere verzichten.

Beim Rekord-Afrikameister stand etwas überraschend nicht Stammkeeper Essam El-Hadari im Tor, der mit 45 Jahren ältester WM-Spieler werden könnte. Sein Vertreter Mohamed El-Schenawi zeigte in seinem erst vierten Länderspiel eine bärenstarke Leistung und brachte Suárez mehrfach zur Verzweiflung. Am Dienstag spielt Ägypten gegen Gastgeber Russland, der sein Auftaktspiel mit 5:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen hatte. dpa

