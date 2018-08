Kadergröße und Angriff belasten

Anzeige

Gleich im ersten Jahr nach seinem Aufstieg in die Landesliga landete der SV Osterburken mit dem neuen Trainer Jürgen Wöppel auf Rang neun und wurde damit vor Türkspor Mosbach auf Anhieb bester Aufsteiger. Rückblickend betrachtet, ist dieses Abschneiden den grundsoliden und ausgeglichenen Auftritten daheim und auswärts zu verdanken; selbst bei der Punkteausbeute in der Vor- und Rückrunde gab es keine gravierenden Unterschiede.

So könnte man voller Optimismus dem Jubiläum zum hundertjährigen Bestehen des SVO im nächsten Jahr entgegensehen, denn 1919 wurde der SV Osterburken gegründet. Aktuell drängen sich allerdings diesmal Parallelen zum Aufstiegsjahr 2015 auf, als der SV Osterburken als Meister der Kreisliga Buchen aufstieg und es trotz intensiver Bemühungen nicht gelang, die Mannschaft mit Neuzugängen zu verstärken. So bewahrheiteten sich die Befürchtungen, dass nicht die Defensive, sondern der Angriff das Sorgenkind werden würde. Mit nur 23 Toren in 28 Punktspielen mussten sich die Römerstädter gleich im Aufstiegsjahr wieder aus der Landesliga verabschieden. Gibt es Parallelen zur aktuellen Situation?

