Kane erlöst England

Wolgograd.Englands Stürmerstar Harry Kane ballte energisch die Fäuste und klatschte seine Teamkollegen auf dem Rasen ab. Mit seinem ersten WM-Doppelpack bewahrte der Kapitän sein Team vor einem peinlichen Fehlstart in die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und bescherte den Three Lions den ersten Endrundensieg seit acht Jahren. Der Angreifer von Tottenham Hotspur rettete den Briten gegen tapfere Tunesier mit seinem späten Treffer (90.+1) ein mühsam herausgespieltes 2:1 (1:1) nach vielen fahrlässig vergebenen Chancen.

„Gott sei Dank hat es einen guten Abschluss gefunden. Wir sind froh über den Dreier und haben bekommen, was wir verdient haben“, sagte Kane. Der Spurs-Stürmer hatte die Engländer auch früh in Führung geschossen (11.). Doch Ferjani Sassi sorgte in Wolgograd vor 41 064 Zuschauern mit einem höchst schmeichelhaften Elfmeter (35.) für Zittern bei den Briten bis kurz vor dem Abpfiff. „Am Ende ist es leider ein negatives Ergebnis für uns“, sagte Tunesiens Kapitän Wahbi Khazri. Die Gruppe G führt Belgien nach dem 3:0 gegen Panama nun vor England (beide 3 Punkte) und den sieglosen Teams aus Tunesien und Panama an. „Wir haben gut angefangen, die zweite Halbzeit war schwierig, da haben beide Teams miteinander gerungen“, analysierte Kane.

Tatsächlich starteten die Engländer in ihren roten Trikots, die an die Shirts der Weltmeister von 1966 um Sir Geoff Hurst erinnern sollten, fulminant. Jesse Lingard, Jordan Henderson und Raheem Sterling tauchten innerhalb der ersten fünf Minuten gefährlich vor dem Tor der Tunesier auf. Den Platz zwischen den Pfosten musste dann jedoch schon nach einer knappen Viertelstunde Mouez Hassen räumen. Unter Tränen verließ der an der Schulter verletzte Schlussmann den Rasen und wurde durch Farouk Ben Mustapha ersetzt. Beim Gegentreffer zuvor war Hassen machtlos. Einen Kopfball von John Stones wehrte er noch reaktionsschnell ab, den Abstauber von Kane konnte er nicht halten.