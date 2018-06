Kaum Erwartungen, aber viel Selbstbewusstsein

Anzeige

Wolgograd.Für Englands Stürmerstar und Kapitän Harry Kane (Bild) kommt Tiefstapeln vor dem WM-Auftakt gegen Tunesien nicht in Frage. „Man geht in jedes Turnier und jedes Spiel und versucht, es zu gewinnen“, sagte Kane. „Das wird sehr schwer, da sind eine Menge wirklich guter Teams im Turnier, aber ich sag’ hier doch nicht, dass mir das Viertelfinale oder das Halbfinale reicht. Da würde ich lügen. Ich will die WM gewinnen.“

Beim Gegner Tunesien ist die Sehnsucht nach dem ersten WM-Erfolg seit 40 Jahren und dem ersten Achtelfinal-Einzug in der Geschichte der Nordafrikaner groß. „Meine Spieler kennen ihre Qualitäten und unser Ziel. Wir hoffen, das verwirklichen zu können“, sagte Trainer Nabil Maaloul, der als Profi auch bei Hannover 96 spielte. Die Tunesier träumen sogar vom Viertelfinale, sind aber gegen England und Mitfavorit Belgien zunächst klarer Außenseiter in der Gruppe G.

Das Erreichen des Viertelfinales würde wohl auch auf der Insel als Erfolg gewertet werden. Die englischen Fans haben nach Jahren der Enttäuschung nur noch geringe Ansprüche. Ihre Erwartungen sind – nach dem Vorrunden-Aus der Three Lions bei der WM 2014 und dem peinlichen Scheitern im EM-Achtelfinale 2016 gegen Island – in Russland ungewohnt niedrig. Oder einfach nur realistisch? Für das Team von Trainer Gareth Southgate könnte das ein Vorteil sein. Über zu viel Druck können sich die Spieler jedenfalls nicht beklagen. Southgate hat seine Mannschaft deutlich verjüngt. Der Coach setzt eher auf die talentierte Jugend als auf erfahrene Kräfte. Das beste Beispiel dafür ist Torwart Jordan Pickford. Der 24-Jährige löst nach einer starken Saison beim FC Everton wohl die langjährige Nummer eins Joe Hart (31) ab.