Keine „Erste“ mehr dabei

Die beiden Kreisklassen C des Fußballkreises Tauberbischofsheim gehen in der kommenden Runde mit insgesamt 19 Mannschaften an den Start. Das sind drei weniger als noch in der vergangenen Saison.

Mit dem SV Schönfeld und dem FC Hundheim/Steinbach II sind zwei Teams künftig in der B-Klasse aktiv, die SpG Grünenwört/Viktoria Wertheim III zog ihre Mannschaft zurück. Der einzige Absteiger aus der Kreisklasse B, der FV Oberlauda, tritt künftig in einer Spielgemeinschaft mit dem VfR Gerlachsheim II und dem FV Lauda II an.

Das bedeutet, dass in der kommenden Saison erstmals in keiner der beiden C-Klassen noch eine „erste“ Mannschaft zu finden ist. Gut die Hälfte aller Mannschaften gehen als Spielgemeinschaft in die kommende Runde.