Keine Probleme mit Ticketverkauf

Jekaterinburg.Der Fußball-Weltverband Fifa wertet die zahlreichen freien Plätze während der Partie zwischen Uruguay und Ägypten nicht als strukturelles Problem bei der Fußball-WM in Russland. Rund 5000 Zuschauer hätten ihre Tickets nicht genutzt, es habe sich überwiegend um sogenannte „No Shows“ gehandelt, teilte der Fußball-Weltverband nach einer Untersuchung mit. „Es gab keine Probleme mit den Ticketabläufen der Fifa.“ Bei einer Kapazität von 33 061 Zuschauern waren am Freitag lediglich 27 015 Besucher in der Jekaterinburg-Arena. Laut Fifa waren jedoch 32 278 Karten abgesetzt worden.

„Das sind zwei Mannschaften, die für viele russische Fans eher uninteressant sind“, begründete Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenvorsitzender des Russischen Fußballverbands RFS, den mäßigen Besuch. „Von daher finde ich 27 000 keine schlechte Zahl.“ Nach neun Partien lag die Gesamtauslastung der Stadien bei 96,6 Prozent. dpa