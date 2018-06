Keisuke Honda will mit Macht ins Achtelfinale

Anzeige

„Das hier wird meine letzte WM und ich lege all meine Energie da rein. Ich möchte die WM-Bühne ohne Reue verlassen“, sagte Honda, der als Profi eine wechselvolle Karriere hinter sich hat.

Wechselvolle Karriere

Vor allem seine vier Jahre beim AC Mailand von 2014 bis 2017 verliefen für Honda alles in allem eher enttäuschend. Nishino setzt aber auf seine internationale Erfahrung - erst Recht, wenn die Samurai Blue es in die K.o.-Runde schaffen sollten. Dafür brauchen die Asiaten gegen Polen einen Punkt. „Man braucht Spieler, die in den großen Spielen die richtige Entscheidung treffen“, sagte Nishino mit Blick auf Honda und seine weiteren wichtigen Routiniers Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) und Shinji Okazaki (Leicester City).

Auch Honda will von seien bisherigen Erfahrungen mit den Samurai Blue profitieren. 2010 stand er mit der Mannschaft im Achtelfinale gegen Paraguay - und scheiterte im Elfmeterschießen. „Wir haben es zweimal in die K.o.-Runde geschafft, waren dann aber immer zu erschöpft“, sagte der Profi mit den blondierten Haaren. In Russland soll das nun nicht passieren - und Honda hat sich seine Kräfte mit zwei 20-Minuten-Einsätzen gut eingeteilt. dpa

