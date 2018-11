Klassiker neu aufleben lassen

Bei Ingo Eifler in Barregal stehen 18 verschiedene Ginsorten. © ham

Beerig, fruchtig, oder simpel – Gin-Flaschen aller Geschmacksrichtungen füllen seit ein paar Jahren wieder die Regale von Bars und Supermärkten. „Der Trend läuft seit ungefähr sechs Jahren“, erklärt Ingo Eifler, Barchef der Roof Bar in Mannheim. Der Hotelfachmann kann sich vorstellen, wieso: „Er hat ein unglaublich großes Geschmacksspektrum.“ Der klassische London Dry Gin wie der Tanqueray habe eine Zitrusnote, erklärt Eifler. Es gibt aber auch beerige Sorten, wie den Brockmans Gin. „Er ist für Einsteiger geeignet.“ Auch herbe und würzige Sorten, die Roggen, Pfeffer oder Meerrettich beinhalten, sind zu haben.

Neben der Vielfalt sei Gin auch bezahlbar – für 30 Euro bekäme man eine gute Sorte. In 1980er Jahren war das Getränk sehr beliebt. Wegen seiner Geschmacksbreite sei der Gin dann wiedergekommen. Neben der Wacholder-Spirituose seien auch der Hemingway Daiquiri, der Tommy Margarita und der Aviation wieder beliebt. Aperitifs wie der Negroni oder der Old Fashioned sind auch im kommen. Doch warum werden die Klassiker aus dem Barkeeper Gedächtnis gekramt? „Das sind simple Sachen, die der Konsument nachvollziehen kann“, erklärt Eifler.

Portwein für den Winter

Keine andere Spirituose erlebte so eine Renaissance wie der Gin: Rum, Portwein und Tequila seien ein bisschen im Trend, reichten aber nicht an den Wacholder-Schnaps heran, sagt Eifler. Dem Portwein prognostiziert Eifler wegen seinen schweren und dunklen Aromen insbesondere im Winter Beliebtheit. „Auch der Wermut wird kommen, mit Tonic zusammen“, vermutet der Barkeeper, „weil er sehr aromatisch ist und nicht so viel Alkohol hat.“

Als alkoholfreien Cocktail zum Selbstmachen empfiehlt Barchef Eifler den „Pure Garden“: Dazu brauche man acht Zentiliter Apfelsaft, zwei Zentiliter Limettensaft und zwei Zentiliter Holunderblütensaft. „Das schmeißt man dann zusammen mit drei bis vier Basilikumblättern und ein bis zwei Gurkenscheiben in einen Shaker“, erklärt Eifler. Die Mischung kommt dann in ein Glas mit Eiswürfeln und wird mit Mineralwasser aufgefüllt. Zum Garnieren können Basilikum und Gurken verwendet werden. ham

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018