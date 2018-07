Kleiner Mann ganz groß – und nun sehr traurig

Anzeige

Moskau.Der schmächtige Kerl nahm betrübt den Goldenen Ball entgegen und musste sich von Kroatiens Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic trösten lassen. Über die Auszeichnung als bester Spieler der Fußball-WM konnte sich Luca Modric nach dem verlorenen Finale gegen Frankreich gar nicht freuen. Wie kein anderer hatte der Kapitän das Spiel seiner Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft geprägt – und auf ganz andere Weise als ein Cristiano Ronaldo, Neymar oder Lionel Messi. Als genialer Passgeber, als Dreh- und Angelpunkt, als lauffreudiger Ballklauer und Charakterkopf. Aber am Ende verließ er die große Bühne mit trauriger Miene.

Pussy Riot stürmen Platz Vier Flitzer haben beim Finale der Fußball-WM für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Die russische Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot ließ über die Sozialen Medien verlauten, die Frauen auf dem Spielfeld seien ihre Mitglieder gewesen. „Vier Mitglieder von Pussy Riot im Finale der Fußball-WM“, schrieb die Gruppe bei Facebook. Dazu stellte sie eine Liste von Forderungen auf: Politische Gefangene sollten freigelassen werden, Festnahmen bei Kundgebungen sollten aufhören, das Land brauche mehr politischen Wettbewerb. Die vier Frauen trugen Uniformen, die an Polizisten erinnerten, und flitzten fröhlich winkend mitten im Finale auf den Platz – wurden aber schnell von Sicherheitsleuten geschnappt.

Für Modric wird es vielleicht nicht die letzte Auszeichnung sein in diesem Jahr. Am 24. September krönt die Fifa in London den Weltfußballer, und der Kroate könnte die zehn Jahre andauernde Vormachtstellung von Messi und Ronaldo beenden. Modric kommt dann nicht nur mit der Empfehlung eines WM-Zweiten, sondern auch als Champions-League-Sieger mit Real Madrid.

Aber auch abseits des Rasens wird es spannend, wie es mit Modric weitergeht. Aus dem Zugriff der kroatischen Justiz wird er sich möglicherweise nicht so leicht befreien können wie aus einem Pulk von Gegenspielern. In Osijek standen in einem Korruptionsprozess die Brüder Zoran und Zdravko Mamic vor Gericht, letzterer langjähriger Präsident von Serienmeister Dinamo Zagreb, Vizechef des nationalen Fußball-Verbandes und Modric-Berater. Sie sollen 17 Millionen Euro aus Transfers veruntreut haben und erhielten mehrjährige Haftstrafen.