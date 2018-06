Konzentration statt Glanz und Glamour

Anzeige

Heute steht um 10 Uhr ein öffentliches Training auf dem Gelände des russischen Top-Clubs ZSKA Moskau an. Danach wird Löw die Zugänge sicher schließen, um in Ruhe die Mexiko-Partie vorzubereiten. „Da geht es um den Feinschliff und die Einstellung auf den Gegner“, berichtete Löw über die Hauptaufgaben: „Wir werden uns intensiv mit Mexiko beschäftigen, denn das ist ein unbekannter Gegner für die meisten Spieler. Auch sehr unbequem.“

Das Unternehmen Titelverteidigung war im Frankfurter Schmuddelwetter gestartet. Die DFB-Stars schritten über einen grünen Teppich in den WM-Charter. Mit dem legendären „Siegerflieger“ waren der Bundestrainer und seine Weltmeister vor vier Jahren aus Brasilien zurückgekehrt, mit dem Gold-Logo auf dem „Mannschaftsflieger Fanhansa“ hob das deutsche Nationalteam nach Russland ab. Das klare Ziel: wieder mit dem WM-Pokal zurückkommen. Flughafenmitarbeiter und Stewardessen standen zum Abschied noch Spalier. Im Airbus A321 war alles bestens vorbereitet für den Zweieinhalb-Stunden-Flug gen Osten. Auf den Kopfstützen waren sogar die Namen von Thomas Müller und seinen Kollegen eingestickt. Löw konnte entspannt auf seinem Sitz in der ersten Reihe Platz nehmen, Neuer direkt hinter ihm. Mehrere Spieler twitterten Bilder aus der Maschine. „Boys on tour. Let’s go to Watutinki“, schrieb Mario Gomez.

Wenige Stunden vor dem Abflug hatte sich eine Delegation um Neuer und Bierhoff noch in der Verbandszentrale in Frankfurt verabschiedet. Die DFB-Mitarbeiter trugen WM-Trikots, Neuer stimmte La Ola an.

Das Gemeinschaftsgefühl sollte noch einmal betont werden, nach einer keinesfalls reibungslosen Vorbereitung und den Dauer-Misstönen um die Fotos von Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit Türkei-Präsident Erdogan. „Ich mache mir weniger Sorgen generell um die Mannschaft, sondern eher um die beiden Spieler“, sagte Bierhoff. Nach Informationen der „Sport Bild“ führte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel im Trainingslager in Südtirol ein vertrauliches Gespräch mit den beiden Profis.

Die Testspiel-Niederlage gegen Österreich (1:2) und die auffälligen Defizite gegen den WM-Außenseiter Saudi-Arabien (2:1) haben Löws grundlegende Zuversicht nicht geschmälert. „Die Grundidee steht. Wir müssen uns nicht über unsere Spielweise Gedanken machen“, erklärte der Weltmeister-Coach selbstbewusst. Die neun Spieler, die als WM-Sieger von 2014 mit in die russische Hauptstadt flogen, sollen das neue Team anführen. „Es ist die große Herausforderung und der Reiz, den WM-Titel zu bestätigen, die Emotionen dieses Triumphes noch einmal zu haben“, sagte Löw.

