Kritik schadet dem Geschäft

Anzeige

Oliver Kahn, jener immer hart erscheinende Ex-Torhüter, hatte es vor kurzem erst gesagt. „Warum weinen die denn immer gleich?“ fragte der früherer Weltklasseschlussmann von Bayern München. Er stellte diese Frage vor wenigen Wochen, als beim Champions-League-Finale der für Liverpool spielende Ägypter Saleh schon vor der Halbzeit den Platz wegen Verletzung verlassen musste. Er weinte, denn sein Traum von einem Sieg gegen Real Madrid war ausgeträumt. Das ist Emotion, wie Fußball sie in allerlei Farben und Facetten zeigen kann.

Inzwischen hat sich neben dieser Form des Empfindens aber auch eine starke Empfindsamkeit breit gemacht. Sobald Kritik an Leistung oder Einstellung aufkommt, reagieren manche Fußball-Millionäre – vor allem bei einer WM – dünnhäutig. Der geniale Toni Kroos war so drauf nach dem Schweden-Spiel, als er ein Tor der Skandinavier mit einem Fehler einleitete und dann noch den grandiosen Siegtreffer für die Deutschen schoss.

Die Herren in kurzen Hosen sind wahrscheinlich so anfällig gegen Kritik, weil eine Fußball-WM auch nichts anderes als ein riesengroßes Schaulaufen auf der Preis-Gala ist. Wer hier glänzt, der kann sich und sein fußballerisches Tun bestens vermarkten. Und da passt forsche, öffentliche Kritik nicht hinein, denn die ist geschäftsschädigend – und doch so bitter nötig.