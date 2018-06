Kritische Fragen? Verboten!

Anzeige

Sotschi/Rostow am Don.Dieses Problem kennt Cristiano Ronaldo aus Russland schon. Und die Lösung auch. Fragen zu kritischen Themen, wie seinem Steuerprozess in Spanien, lässt der portugiesische Superstar nicht zu – und die Fifa hilft ihm dabei. Das war beim Confederations Cup im vergangenen Sommer so und wiederholt sich nun bei der Fußball-WM. Der fünffache Weltfußballer wird somit zum Musterbeispiel für eine schwierige Beziehung zwischen Profis und Medien. Ausgerechnet in Russland, das für fehlende Pressefreiheit international kritisiert wird, bestimmen auch die Superstars der Fußball-Branche, wo und wie sie sich öffentlich äußern.

Nach seinem Dreierpack gegen Spanien marschierte Ronaldo an rufenden und teils flehenden Medienvertretern vorbei. Dass er kurz zuvor als „Spieler des Spiels“ auf die offizielle Pressekonferenz hatte kommen müssen, brachte die Journalisten auch nicht weiter. Dort waren lediglich zwei Fragen einer Fifa-Sprecherin zugelassen. Wie er sich denn nun fühle, war die eine. Und was nun Portugals Ziele für die WM seien, die andere. Dann war Ronaldo entlassen.

Neymar bleibt immerhin noch stehen. Rund 100 Sekunden nahm sich der Superstar nach dem 1:1 der Brasilianer gegen die Schweiz, um auf Fragen der Journalisten zu antworten. Ein riesiger Pulk hatte sich in den Katakomben des Stadions in Rostow am Don um den 26-Jährigen gebildet. Wer am lautesten rief, bekam eine knappe Antwort. Aber immerhin bekam er eine.