Kroatien erfüllt sich den Finaltraum

Moskau.Dank eines späten Tores von Mario Mandzukic greift Kroatien erstmals nach dem WM-Pokal und hat dem Mutterland des Fußballs eine ganz bittere Halbfinal-Niederlage zugefügt. Der frühere Münchner traf in der 109. Minute für den WM-Dritten von 1998, der sich mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen England durchsetzte. Im Endspiel am Sonntag wartet nun der 98er-Weltmeister Frankreich. Für das Team von Gareth Southgate platzte der Traum vom Endspiel 52 Jahre nach dem Triumph von Wembley gegen Deutschland.

Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (95. Pivaric) - Rakitic, Brozovic - Rebic (101. Kramaric), Modric (119. Badelj), Perisic - Mandzukic (115. Corluka). England: Pickford - Walker (112. Vardy), Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson (97. Dier), Lingard, Young (91. Rose) - Sterling (74. Rashford), Kane.

Pickford - Walker (112. Vardy), Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson (97. Dier), Lingard, Young (91. Rose) - Sterling (74. Rashford), Kane. Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei). – Zuschauer: 78 011 (ausverkauft). – Tore: 0:1 Trippier (5.), 1:1 Perisic (68.), 2:1 Mandzukic (109.). – Gelbe Karten: Mandzukic (2), Rebic (2) / Walker (2). – Beste Spieler: Modric, Perisic / Pickford, Sterling.

Vor 78 011 Zuschauern im Luschniki-Stadion in Moskau brachte Kieran Trippier (5.) England per Freistoß in Führung, Ivan Perisic (68.) glich für die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic aus und leitete damit die Wende ein.

England erwischte einen Traumstart, und wie so oft bei dieser WM ebnete eine Standardsituation den Weg zum Glück. Luka Modric hatte Dele Alli gut 20 Meter vor dem Tor in zentraler Position gefoult, und Trippier nutzte das eiskalt. Der Außenbahnspieler schlenzte den Freistoß rechts oben ins Eck, Kroatiens zuletzt so starker Keeper Danijel Subasic schaute nur hinterher. Im Londoner Hyde-Park warfen Zehntausende entfesselte Fans beim Public Viewing ihre Becher in die Luft und feierten den Treffer mit einer kollektiven Bierdusche. Es war Englands zwölftes Tor beim Turnier in Russland – das neunte nach einem ruhenden Ball. Die frühe Führung gab den Three Lions zusätzliche Sicherheit. Nach einer Ecke hatte Verteidiger Harry Maguire die nächste Chance, köpfte jedoch neben das Tor (14.).