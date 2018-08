Längere Neckarelzer Verweildauer nicht geplant

Anzeige

Nach dem dritten Abstieg in Folge startet die Spvgg. Neckarelz erneut einen kompletten Neuaufbau – und zwar in der Landesliga Odenwald. Dabei soll vor allem die eigene Jugendförderung eine große Rolle einnehmen.

„Wir wollen weiterhin auf unsere Jugendarbeit setzen. Wir wollen wieder eine Art Aufbruchstimmung erzeugen“, blickt der neue Neckarelzer Trainer Stefan Strerath auf die Saison 2018/19 voraus. Der 51-Jährige übernahm das Amt vor der Saison von Marc Ritschel, der nach dem verpassten Klassenerhalt in der Verbandsliga-Relegation seinen Hut nehmen musste.

Mit diesem Abstieg endete ein seit Neckargeracher Zeiten in den achtziger Jahren nicht mehr da gewesener Höhenflug eines Odenwald-Vereins: 2005/06 stieg die Spielvereinigung Neckarelz als Meister der Landesliga Odenwald in die Verbandsliga Nordbaden auf, weiter ging es in die Oberliga (2010) und 2013 sogar in Regionalliga Südwest, in der man drei Saisons spielte. Nun ist man nach drei Abstiegen in Serie wieder krachend in der Landesliga gelandet.