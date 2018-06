Letzte Chance für Titelsammler

Anzeige

ratovo/Bronnitsy.Wenn Cristiano Ronaldo die Vorliebe für Mate-Tee teilen würde, könnte er sich bei der WM auch mal spontan mit Lionel Messi treffen. Rund 30 Kilometer trennen den fünfmaligen Weltfußballer aus Portugal vom fünfmaligen Weltfußballer aus Argentinien. Hier in der Anlage des FK Saturn im Kratovo Village nahe Moskau der glamouröse Ronaldo, der neben seinem außerordentlichen Talent nur allzugern auch seinen außerordentlich durchtrainierten Körper zur Schau stellt und derzeit für viel Wirbel mit seinem möglichen Weggang von Real Madrid sorgt. Dort im wenig malerischen Bronnitsy der zumindest neben dem Spielfeld weitgehend unspektakuläre Messi. Einer, dem sie einst den Spitznamen La Pulga, der Floh, gaben.

Für beide dürfte die WM in Russland die letzte Chance sein, den größten Mannschaftstitel zu gewinnen. Der WM-Pokal fehlt dem 33 Jahren alten Ronaldo genauso wie Messi, der seinen 31. Geburtstag am 24. Juni mit seinen Kollegen der Albiceleste feiern wird. „Wir wollen alle dasselbe: Einen großen Titel mit der Nationalmannschaft“, sagt Messi. „Die WM ist der Traum von uns, der Traum des ganzen Landes.“

Beide geben sich aber auch zurückhaltend, was die Chancen betrifft. „Wir wissen, dass wir keine Favoriten sind“, sagt Ronaldo. Er setzt aber auf das, was Portugal vor zwei Jahren zum bislang größten Erfolg führte. „Wir werden dasselbe tun wie 2016: Bis zum Ende kämpfen und sehen, was dabei rauskommt.“