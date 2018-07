Löw-Elf ließ zu viele Chancen aus

Anzeige

Moskau.Die Fußball-Analysten des Weltverbands Fifa werten die mangelnde Chancenverwertung als ausschlaggebend für das Vorrunden-Scheitern von Titelverteidiger Deutschland bei der WM in Russland. „Deutschland hat besser gespielt als viele andere Teams. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, musst du sie auch nutzen“, sagte der Niederländer Marco van Basten, Chef der Abteilung für Technische Entwicklung bei der Fifa, in Moskau. „Sie hatten kein Glück. Das war der Gegensatz zu 2014: Da hatten sie weniger Chancen, haben daraus aber mehr Tore erzielt.“ Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kam in den drei Partien der Gruppenphase auf insgesamt 72 Torschüsse, erzielte dabei aber nur zwei Treffer. dpa