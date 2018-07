Macron und der König unterstützen ihre Teams

Anzeige

St. Petersburg.Grande Nation oder kleiner Nachbar? Frankreichs Fußball-Stars wollen auch im WM-Derbykracher gegen Belgiens Gold-Generation ihren Triumphzug fortsetzen. „Sie haben großartige Spieler, aber wir kennen auch unsere Qualitäten“, sagte Shootingstar Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Nach Lionel Messi und Luis Suárez können auch Eden Hazard und Kevin De Bruyne die Franzosen nicht in Angst versetzen. „Gegen Belgien werden elf Terrier auf dem Platz stehen“, tönte Abwehrkollege Lucas Hernandez vor dem WM-Halbfinale am Dienstag (20 Uhr/ARD) in St. Petersburg.

Doch alle aus der Équipe Tricolore wissen auch, wozu die Roten Teufel fähig sind. Angereist als Geheimfavorit, zerstörten sie im Viertelfinale bereits die Titelträume von Rekordweltmeister Brasilien in beeindruckender Manier. „Wenn du Brasilien besiegst, musst du niemanden fürchten“, sagt Offensivspieler Nacer Chadli: „Für uns ist es das wichtigste Spiel unseres Lebens. Wir sind bereit zu kämpfen.“ Vor 32 Jahren scheiterte Belgien in seinem bisher einzigen WM-Halbfinale an Diego Maradona und dem späteren Weltmeister Argentinien. Im Spiel um Platz drei gab es obendrein eine Niederlage gegen die Franzosen. Bloß kein Déjà-vu, sagen sich die Belgier. „1986 in Mexiko waren wir eine goldene Generation. Das hier ist eine brillante“, glaubt Belgiens Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff.

Hazard einst Zidane-Fan

Das 2:1 im WM-Viertelfinale von Russland gegen Neymars Brasilianer hat das Vertrauen in die eigene Stärke bei den Belgiern weiter gestärkt. „Ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied zwischen Brasilien und Frankreich gibt“, sagt Ex-Bundesligaprofi Kevin De Bruyne.