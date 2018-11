"Maske Afrikas" in Heidelberg: Würzige Aromen Eritreas

Karte

Auf der Speisekarte finden sich vegetarische, Fleisch- und Fischgerichte in guter Auswahl. Unbedingt probieren sollte man als Vorspeise die köstlichen Sambusa-Teigtaschen (4,50 Euro), die mit Linsen oder Hackfleisch gefüllt und knackig in Fett ausgebacken sind. Sie werden mit einer fruchtigen Chilisauce serviert. Interessant sind die vier Menüs, (ab 42 Euro für zwei Personen inklusive Getränk). Um ein Schüsselchen Couscous herum sind die drei verschiedenen Fleischgerichte plus Gemüse bzw. in der vegetarischen Variante typische afrikanische Gemüseragouts um eine Kochbanane drapiert.

Getränke

Was ansonsten in einem Restaurant mitten in der badischen und pfälzischen Wein-Region eher ökologisch fragwürdig wäre, ist hier authentisch und stimmig: Auf der Karte stehen fruchtige Weiß- und charaktervolle Rotweine aus Südafrika. Probieren kann man auch Biere aus Ghana, die in einer Kürbisschale serviert werden. Und zum Abschluss darf man einen würzig-duftenden Kaffee aus einem afrikanischen Tongefäß genießen. Die Kaffee-Zeremonie wird von Weihrauchduft begleitet. Für die Getränke gilt ebenso wie für die Gerichte: Hier wirkt alles sehr authentisch und liebevoll zusammengefügt.

Ambiente

Wer hier hineinkommt, betritt eine andere Welt. An die ehemals rustikale Kneipe im alten Kern von Rohrbach erinnern nur noch dunkle Holzverkleidungen an den Wänden und am Tresen. Unter der Decke sind Bambus-Stoff-Schirme gespannt, die den Eindruck erwecken, dass man in einer gemütlichen Jurte angekommen ist. Die dezente Beleuchtung unterstreicht diesen Geborgenheits-Effekt. An den Wänden erinnern Holz-Masken an den Namen des Restaurants –und an die Heimat der Rezepte. Die Menüs werden in Bast-Gefäßen serviert, die an einen großen Mexikanerhut denken lassen

Geschmack

Familien- und Küchenchef Negusse Yacob, der unter anderem auch ein Restaurant in Mannheim betreibt, legt den Schwerpunkt auf die eritreische Küche. Typische afrikanische Fleischsorten wie Lamm, Rind und Huhn werden sehr aromatisch mit sonnengetrockneten Gewürzen gegart. Leichte Schärfe macht den Großteil aus. Eine Spezialität ist getrocknetes Lamm, das lange im Sud gart und noch einigen Biss hat. Unbedingt probieren sollte man auch den Nachtisch Muschbasa, der aus Fruchtjoghurt, Banane und Honig besteht und die Würze des Menüs herrlich ausbalanciert.

Wissenswertes

Die „Maske Afrikas“ öffnet um 17 Uhr. Warme Küche gibt es bis 22 Uhr. Eine Reservierung ist zu empfehlen. In dem Restaurant stehen 60 Plätze zur Verfügung. Man sitzt auf rustikalen Holzstühlen drinnen um kleine, schlichte Holztische herum, die bei Bedarf für Familien oder Gruppen zusammengestellt werden. Es gibt auch ein Catering für das afrikanische Menü daheim. Da alles frisch zubereitet wird, muss man eine längere Wartezeit einkalkulieren. Parkplätze sind im alten Ortskern rar. Die Straßenbahnhaltestelle „Rohrbach Markt“ ist nur rund fünf Fußminuten entfernt.

Fazit

Wer einen Abend lang eine Auszeit vom Alltag sucht und in eine andere Kultur abtauchen möchte, ist in der „Maske Afrikas“ richtig. Er wird sich wohlfühlen, die inspirierenden Aromen aufnehmen und die mit viel Liebe gekochten und präsentierten Gerichte zu schätzen wissen. Genuss empfinden wird aber nur, wer sich wirklich darauf einlässt. Diesen Gast erwartet eine authentische Küche in familiärer Atmosphäre. Wer hingegen wenig Zeit hat und sich zügig verpflegen möchte, wird wenig Freude an der „Maske Afrikas“ haben.Autorin: Michaela Roßner