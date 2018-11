Mehr als „kalter Kaffee“

Nicht nur die Bohnen entscheiden über die Kaffee-Qualität. © dpa

Kaffee ist der Muntermacher am Morgen und Lieblingsgetränk der Deutschen. Doch Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Angefangen von der Bohne bis hin zur Röstung und Zubereitung entscheiden viele Faktoren über die Qualität des Getränks. Worauf es beim Kauf ankommt und welche Trends auf den Verbraucher zukommen, erklärt Jun Nagaoka von der Mannheimer Kaffeerösterei Helder & Leuween. „Derzeit wird viel mit der Brüh- und Extraktionstemperatur gespielt“, sagt Nagaoka. Entweder wird der Kaffee eiskalt oder nicht kochend heiß zubereitet. Und das Ergebnis ist deshalb aromatischer, weil schonender.

Wie etwa bei der Cold Drip Variante: Dabei wird der Kaffee mit kaltem Wasser über längere Zeit hinweg „betröpfelt“. Das Wasser soll so nur das Aroma – und nicht die Bitterstoffe – aus dem Kaffee lösen. Zu Hause lässt sich eine weitere kalte Zubereitungsart testen: „Gutes Kaffeepulver in einen kleinen Topf mit kaltem Wasser geben und für mindestens vier Stunden in den Kühlschrank stellen“, rät Nagaoka. Anschließend aus dem Kühlschrank nehmen und filtern. Mit Eiswürfeln und nach Wunsch mit Milch und Zucker servieren. „Das Ergebnis wird viele überraschen“, sagt er.

Zunehmend ein Genussmittel

„Neu ist, dass Kaffee immer stärker die Hauptrolle spielt“, erzählt Nagaoka. „Auch Filterkaffee und die French-Press-Variante sind stark im Kommen“. Der Trend gehe außerdem zum bewussteren Konsum. „Kunden geben mehr Geld für Kaffee aus. Er wird zunehmend als Genussmittel mit unterschiedlichen Geschmacksvarianten wahrgenomen“, erzählt Nagaoka.

Entscheidend für den Geschmack sei die Qualität der Bohnen. Zu dunkle Bohnen weisen auf starke Röstung hin, die den Kaffee oft bitter schmecken lässt. Der Experte rät: Besser zu hellgerösteten Kaffeebohnen greifen. Nagaoka und seine Kollegen experimentieren auch mit Brüh-Temperaturen zwischen 70 und 90 Grad Celsius. Das sei zwar noch kein aktueller Trend „aber eine Prophezeiung“, so Nagaoka.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018