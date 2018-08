Mehr Quantität und Qualität

Anzeige

„18 Teams, das ist schon wie in der Bundesliga“, stellt Christian Greulich, Coach des FC Schweinberg der neuen Saison der Kreisliga Buchen, treffend fest. Einer der zahlreichen Unterschiede ist jedoch: Während in der Bundesliga der FC Bayern der uneingeschränkte Top-Favorit auf den Titel ist, gibt es in der Kreisliga ein deutlich breiteres Feld an Titelfavoriten.

Mit gleich drei Absteigern aus der Landesliga (Buchen, Schloßau und Gommersdorf II) sowie Rosenberg und Mudau als Top-Kandidaten auf den titel , ist die Liga so gut aufgestellt wie selten zuvor.

Bei so vielen Titelkandidaten ist es schwer, einen Favoriten ausfindig zu machen, doch unter den Kontrahenten wird der TSV Rosenberg als heißester Anwärter auf die Meisterschaft gehandelt. Mit Neu-Coach Christoph Meier sind elf weitere Spieler nach Rosenberg gewechselt, darunter die Ex-Verbandsliga-Stürmer Daniel Breitinger und Florian Rechner.