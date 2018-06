Messis Initialzündung

Anzeige

Messi ging vorneweg. Vorbei die Lethargie, die scheinbare Gleichgültigkeit und die Resignation nach der Demütigung durch Kroatien. Am Freitag steht die Reise nach Kasan an, Frankreich wartet auf das Duell Vizewelt- gegen Vize-Europameister. Viel Zeit bleibt also auch Maradona nicht, sich zu erholen.

Der 57-Jährige versicherte zwar am Mittwoch, es gehe ihm gut, er sei auch nicht im Krankenhaus gewesen. Die Bilder eines teilweise apathischen, teilweise euphorischen Maradona, der auch noch von Helfern gestützt dem Zusammenbruch nahe in einen Raum in der VIP-Loge gebracht werden musste, waren dennoch besorgniserregend. Er habe in der ersten Halbzeit Nackenschmerzen gehabt und eine Dekompensation erlitten. Ein Arzt habe ihm empfohlen, ins Hotel zu gehen. „Aber ich wollte bleiben, weil es für uns um alles ging. Wie hätte ich da gehen können?“, fragte Maradona und schloss mit den Worten: „Diego wird noch eine Weile da sein.“ Das möchte auch Messi. dpa

