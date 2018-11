Mit Broten gegen das Hüftgold

Christiane Bonkat mit ihren Cupcakes, Kaffee und Schoko-Torte. © Rinderspacher

Christiane Bonkat musste jahrelang auf Gebäck verzichten, denn es machte sie krank. Eine Stoffwechselstörung ließ sie überempfindlich auf das Weizeneiweiß Gluten reagieren. Sie wusste: Es geht auch anderen so. Also fing sie an, gluten- und zuckerfreie Rezepte auszutüfteln – speziell für Diabetiker und Allergiker. Schlemmen können ohne Reue, ohne Geschmackseinbußen, das war ihr Ziel. Erste Versuche präsentierte sie Familie und Freunden – und es funktionierte. „Ich dachte irgendwann: Pass mal besser auf die Rezepte auf!“, erinnert sich die 39-Jährige. Denn diese wurden sehr schnell sehr beliebt.

Erfolgreiches Konzept

Mit ihrem Online-Shop „Love Me Cakes – The Low Carb Way“ (www.lovemecakes.de) hat sich die Mannheimerin 2013 selbstständig gemacht. Ihr Konzept ging auf: 2015 gewann Bonkat den Mannheimer Existenzgründerpreis. Seit 2017 bedient sie gemeinsam mit Fabian Stiebeling die Kunden in ihrem Laden in der Seckenheimer Straße 88. Dort bietet sie Low Carb-Produkte, also kohlenhydratarmes Gebäck, an. Von Broten, Torten bis hin zu Gummibärchen findet man alles, was das Naschkatzen-Herz begehrt. Bonkat und Stiebeling haben sich außerdem auch auf Veganer eingestellt. Ihnen bieten sie beispielsweise Brötchen und Eis aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen an. Allergiker haben die Wahl aus Nuss-, Soja-, Gluten-, Hefe- und Ei-freien Produkten.

Auch zum Abnehmen eignen sich Bonkats Kreationen. „Manche testen mein Low-Carb-Brot und wundern sich, dass sie damit an Gewicht verlieren können“, sagt die Gründerin. Das Geheimnis liege in den Zutaten: hochwertige Öle (etwa Kokosöl) und Mehle (wie Leinsamenmehl), deren Kohlenhydratdichte nicht zu hoch ist. Durch die niedrigere Kohlenhydratzufuhr könne Fett im Körper besser verbrannt werden, erklärt Bonkat. Auf ihrer Facebookseite zeigt sie, wie man mit der richtigen Ernährung abnimmt.

Samstag, 17.11.2018