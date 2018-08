Mit harter Arbeit „über den Strich“ kommen

Anzeige

Mit 98 Treffern stellte Hundheim/Steinbach in der vergangenen Spielzeit die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft in der Kreisliga Tauberbischofsheim. Doch seinen offensiven Spielstil mit drei Angreifern wird der FC in der Landesliga, auch aufgrund der um acht Spieltage längeren Saison, nicht beibehalten. Küchner will die Spielweise des Aufsteigers an die lange Runde und den recht kleinen Kader anpassen. „Wir wollen flexibel sein“, sagte Züchner. „Wir konzentrieren uns auf die Defensive, wollen weniger Gegentore kriegen und kompakt stehen. Das muss nicht immer gut aussehen.“

Vor zehn Jahren stiegen die Hundheimer nach nur einer Saison in der Landesliga direkt wieder in die Kreisliga ab. Damit das in dieser Saison vermieden wird, setzt Züchner auf die Stärken seiner Mannschaft: „Wir haben eine technisch gute Mannschaft, einen ungeheueren Willen und sind als Einheit stark.“ Diese Qualitäten will Züchner auch in der neuen Runde mit seiner Mannschaft umsetzen, damit die Zielsetzung in der Landesliga erreicht wird.

Wenig überraschend formuliert Züchner als Saisonziel für seine Mannschaft: „ Wir wollen am Ende der Saison über dem Strich stehen.“ Und Züchner weiß um die Schwere der Aufgabe: „Es gehört Glück, aber auch harte Arbeit dazu.“

