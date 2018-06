Mit Optimismus zum Erfolg

Anzeige

Rostow am Don.Gibt es das letzte Huh bei der WM in Russland oder wie bei der EURO 2016 wieder ein isländisches Fußball-Wunder? Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Kroatien lässt Islands Trainer Heimir Hallgrímsson bei dieser Frage keine Zweifel aufkommen. „Wir Isländer sind sehr optimistische Menschen. Wir glauben auch, den Eurovision Song Contest gewinnen zu können, obwohl wir noch nie im Finale waren“, sagte Hallgrímsson mit einem Schmunzeln.

Die wackeren Kicker aus dem hohen Norden Europas wollen erneut für Furore sorgen. Druck verspüren sie ohnehin nicht. „Wenn Argentinien, Portugal oder Deutschland in der Vorrunde ausscheiden, wäre das für die ein Schock. Für uns nicht“, sagte Hallgrímsson. „Wenn wir weiterkommen, wäre das der größte Triumph in unserer kurzen Fußball-Geschichte.“

Um dies zu schaffen, muss gegen die bereits für die K.o.-Runde qualifizierten Kroaten am Dienstag (20 Uhr MESZ/One) in Rostow am Don zwingend ein Sieg her. „Das ist ein Endspiel für uns. Wir gehen all in“, sagte Co-Trainer Helgi Kolvidsson. Selbst bei einem Erfolg sind die Isländer aber vom Ausgang des zeitgleichen Spiels Argentinien gegen Nigeria abhängig, das die Afrikaner auf keinen Fall gewinnen dürfen. Bei einem Remis oder einem Sieg der Südamerikaner gibt das Torverhältnis den Ausschlag.