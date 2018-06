Mit vollem Einsatz

Anzeige

Moskau.Sportlich gegen die Europäer oft unterlegen, auf den Rängen klar vorne: Lateinamerikaner und Afrikaner prägen das Bild der WM abseits des Fußballplatzes. Sie trommeln, tanzen mit farbenfrohen Masken durch die russischen Innenstädte und geben auch in den Stadien den Ton an. Dabei haben sie im Vergleich mit den europäischen Anhängern eine deutlich weitere und häufig auch teurere Anreise. Dass die russischen Fans in Sachen Kostümierung zumindest teilweise mithalten können, bewies dieser Tage ein Sbornaja-Anhäner in Wolgograd (Bild). Unter den Top-Ten-Nationen bei den Ticketverkäufen sind in Brasilien (72 512), Kolumbien (65 234), Mexiko (60 302), Argentinien (54 031) und Peru (43 583) alleine fünf lateinamerikanische Länder. Aus Europa schafften es in der vom Fußball-Weltverband Fifa kurz vor WM-Start veröffentlichten Liste nur Gastgeber Russland (871 797) und Deutschland (62 541) in die besten zehn Ränge. dpa