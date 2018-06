Mit wenigen Siegen zum Erfolg

Anzeige

Kratowo.In einer Hinsicht läuft es für Cristiano Ronaldo und seinen Portugiesen schon jetzt wie beim Europameister-Triumph vor zwei Jahren: Sie müssen sich Tag für Tag für ihre unattraktive Spielweise rechtfertigen. Doch perlt das an den Spielern ab, frei nach dem Motto: nicht schön, aber erfolgreich. So will Portugal an diesem Samstag (20 Uhr MESZ) in Sotschi angeführt von Fußball-Beau Ronaldo Uruguay besiegen und unter die besten acht Fußball-Mannschaften der Welt kommen. „Ob wir schön spielen oder nicht, das einzige Ziel ist, Uruguay zu schlagen“, sagt Abwehrspieler Cedric Soares.

Umstrittene Spielweise

Die äußeren Umstände passen zu diesem Pragmatismus: Wo sich Ronaldo und seine Kollegen seit gestern auf das brisante Achtelfinale gegen den zweimaligen Weltmeister einstimmen, ist es wenig pittoresk, die Anlage ist teilweise nicht ganz fertiggestellt. Aber: Das Wesentliche ist in einem Top-Zustand, der Rasen grünt, Borussia Dortmunds Abwehrspieler Raphael Guerreiro ist nach seinen Muskelproblemen vom Vortag auch wieder dabei, Angreifer Gelson Martins ebenso. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Mittelfeld-Stammspieler William Carvalho.

Die Diskussionen und Dauerfragen der portugiesischen Medienvertreter nach der Spielweise kennen die Spieler, für sie zählt aber nur die Meinung von Coach Fernando Santos. „Jeder kann sich ja zur Qualität äußern, wichtig ist aber, dass der Trainer das Spiel analysiert“, betonte einmal Jose Fontes. „Einen attraktiveren Fußball will jeder, aber das Wichtigste ist, zu gewinnen.“