Geht man nach der Einschätzung der Mitkonkurrenten, dann scheint der Kampf um den Aufstieg aus der Kreisklasse A in die Kreisliga schon so gut wie entschieden: Bei unserer jährlichen Umfrage wurden vor der neuen Spielzeit ganz klar der SV Pülfringen und Aufsteiger Türkgücü Wertheim auf das Favoritenschild gehoben.

Von ungefähr kommt diese Prognose natürlich nicht. Der SV Pülfringen bewies schon in der Vorsaison, dass er durchaus das Zeug dazu hat, künftig in der Kreisliga zu kicken. Das Team hatte in der Relegation gegen den FC Külsheim den Aufstieg schon direkt vor Augen, ehe es in einer dramatischen Schlussphase vom Glück verlassen wurde: Aus einer 3:1-Führung wurde am Ende eine 3:5-Niederlage. Doch der Frust war schnell verflogen, und schon kurz nach Spielende war von einigen Akteuren zu hören: „In der neuen Saison greifen wir wieder an.“ Dies geschieht dann mit einem neuen Trainer, denn beim SVP hat nun Christian Semmler das Sagen. Der hat im Juni selbst „Relegations-Geschichte“ geschrieben, denn er war beim 2:1 des SV Nassig über den TSV Mudau „Held des Tages“ und sicherte seinem Team mit zwei Toren den Klassenerhalt in der Landesliga.

Es kommt nicht überraschend, dass hinter dem SV Pülfringen mit Türkgücü Wertheim sogar ein Neuling zum „Titelkandidaten Nummer zwei“ erklärt wurde. Wer das Team von Trainer Angelo Cali in der Vorsaison gesehen, der war sicherlich begeistert von den spielerischen und technischen Fähigkeiten, die in dieser Mannschaft stecken. Türkgücü war jedenfalls viel zu stark für die B-Klasse. Um ein Haar wäre ihnen dort ja sogar die „perfekte Saison“ gelungen. In der Schlussphase gab es dann aber doch noch ein Unentschieden, als man beim der SG Bobstadt/Assamstadt III trotz haushoher Überlegenheit nicht über ein 2:2 hinaus kam. Sonst hätte die Bilanz am Ende 26 Siege in 26 Spielen ausgewiesen. Aber auch so war die Leistung von Türkgücü absolut beeindruckend.