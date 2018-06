Morddrohungen gegen Sanchez

Anzeige

Kazan.Wegen Morddrohungen in den sozialen Netzwerken gegen den kolumbianischen Rot-Sünder Carlos Sanchez ermittelt nach einem Medienbericht die Polizei in dem südamerikanischen Land. Die Behörden haben eine Ermittlungsgruppe für Cyberkriminalität eingesetzt, um die Spuren zu den Übeltätern ausfindig zu machen. Der Fall sorgt für besondere Aufmerksamkeit, da er Erinnerungen an den Fall Andrés Escobar weckt. Vor 24 Jahren hatte der Abwehrspieler bei der WM 1994 in den USA ein Eigentor geschossen. Kolumbien verlor 1:2 und schied aus dem Turnier aus. Wenige Tage später wurde Escobar in Medellín erschossen. dpa