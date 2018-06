Musa lässt Rohr jubeln

Anzeige

Wolgograd.Mit einem zufriedenen Lächeln klatschte Gernot Rohr seine Super Eagles um den strahlenden Matchwinner Ahmed Musa ab. Die Isländer wirkten angesichts ihres drohenden frühzeitigen WM-Aus schon teilweise ratlos. Mit einem Doppelpack eröffnete Wirbelwind Musa Nigeria und seinem deutschen Trainer gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale in Russland.

„Wir sind zurück. In der ersten Hälfte waren wir nicht gut, in der zweiten schon“, sagte Rohr nach dem 2:0 (0:0) gestern gegen enttäuschende Nordeuropäer. „Meine Spieler haben verstanden, dass sie kämpfen müssen. Wir haben den Sieg verdient.“ Im Optimalfall kann Nigeria mit einem Remis zum Abschluss gegen Argentinien die Gruppenphase überstehen.

Vor 40 904 Zuschauern in Wolgograd schockte Musa mit seinen Treffern (49./75. Minute) die vor allem offensiv wenig überzeugenden Wikinger. „Ich danke meinen Kollegen, weil sie mich unterstützen. Wir haben heute alle glücklich gemacht“, meinte Musa. Island, das durch Gylfi Thór Sigurdsson sogar noch einen Foulelfmeter (83.) vergab, hat das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und muss zum Abschluss in Gruppe D auf jeden Fall gegen Kroatien siegen, um vielleicht noch die K.o.-Phase zu erreichen.