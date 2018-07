Nach den Südamerika-Tagen jetzt die Bewährungsprobe

Anzeige

Doch er weiß genau wie seine Spieler: Jetzt wird es richtig ernst. In der Gruppenphase spielte der Vizeeuropameister nicht auf seinem Top-Level, gegen die Argentinier ließen sie drei Gegentore zu, der Auftritt gegen Uruguay deutete aber das Potenzial der jungen französischen Mannschaft an, die am Anfang einer großen Ära stehen könnte.

Im Tor zeigte Kapitän Hugo Lloris eine tadellose Leistung, Antoine Griezmann bestätigte, dass er wie bei der EM vor zwei Jahren in den K.o.-Spielen mehr und mehr aufdreht. Und die mit herausragenden Spielern gespickte Mannschaft funktioniert vor allem als Team. „Teuflisch“, schrieb daher bereits die „L’Équipe“ – auch als Vorgriff auf das Duell mit den Roten Teufeln, für das sich Staatschef Emmanuel Macron angekündigt hat und in Paris erstmals bei der WM vorm Rathaus Public Viewing angesagt sein wird.

Macron will mit der Mannschaft, die er mit einem klaren Auftrag nach Russland entlassen hatte – „Ein Wettkampf ist dann gelungen, wenn er gewonnen wird. Bringt uns zum Träumen“ – vor Ort mitfiebern.

„Das gibt uns natürlich noch maleine Portion Extra-Motivation“, sagt Abwehrspieler Raphaël Varane. Von einer Favoritenrolle für die Franzosen bei der verbleibenden Europameisterschafts-WM in Russland will der 25-Jährige allerdings nichts wissen: „Ich denke, es gibt keinen Favoriten.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018