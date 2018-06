Nach hinten versetzt

Anzeige

Essentuki.John Obi Mikel hat schon einmal Lionel Messi in Trauer versetzt. Sechs Jahre ist das her, damals spielte der Nigerianer für den FC Chelsea und traf in der Champions League mal wieder auf den FC Barcelona mit dem Superstar aus Argentinien. Im Halbfinal-Rückspiel dominierten die Katalanen, Messi verschoss aber einen Foulelfmeter. Mikel mit seinen robusten Engländern kam weiter und zerstörte danach auch noch die Titelträume des FC Bayern München im „Finale dahoam.“

Nun trifft Mikel wieder auf Messi. Heute Abend (20 Uhr/ARD) bei der WM im Gruppenfinale in St. Petersburg. Wieder will der Mittelfeldspieler, der trotz Handbruchs auflaufen soll, dem Offensivstar aus Südamerika einen K.o. versetzen. Es wäre womöglich sogar der endgültige für Messi im Nationaltrikot.

Mikel hat nicht mehr die Klasse von einst, der 31-Jährige steht mittlerweile bei Uli Stielikes Verein Tianjin Teda in China unter Vertrag – Messi spielt noch immer bei Barça. Dafür hat Mikel bei den Super Eagles wieder seine alte Position eingenommen. Mit Erfolg.